 الرئيس اللبناني يبحث مع رئيس جمعية المصارف الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني يبحث مع رئيس جمعية المصارف الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 4:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 4:49 م

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون الأوضاع المالية والمصرفية، في البلاد وذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، برئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في قصر الرئاسة ببعبدا، بحث دور البنوك العاملة في لبنان خلال المرحلة الراهنة، وخصوصًا في ظل الأزمة القضائية الراهنة المتعلقة بعمل البنوك.

وكانت البنوك العاملة في لبنان قد نفذت إضرابًا عن العمل ليومين استجابة لدعوة جمعية المصارف احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع فيما يتعلق بالقطاع المصرفي وخصوصًا في ظل الأزمة القضائية مع البنوك وغياب قانون الكابيتال كونترول الذي رفضته اللجان المشتركة في مجلس النواب مجددا بالأمس.

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