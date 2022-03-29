وصل صباح اليوم الثلاثاء، السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إلى مطار جيبوتي على متن أولى رحلات الطيران المباشر بين البلدين الشقيقين، حيث كان في استقباله كل من مؤمن حسن بري وزير الأوقاف والقائم بأعمال وزير النقل، ومحمد ورسمه ديريه وزير التجارة والسياحة؛ لتدشين خط الطيران المباشر والاحتفال بهذه المناسبة التي شهدت حضور عدد آخر من المسؤولين في جيبوتي فضلاً عن أعضاء السفارة المصرية في جيبوتي.

وألقى وزير الأوقاف الجيبوتي القائم بأعمال وزير النقل، كلمة بهذه المناسبة، تم خلالها التأكيد على أن تدشين خط الطيران المباشر يأتي في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين في ضوء نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في مايو من العام الماضي، والزيارة التي أجراها إسماعيل الرئيس الجيبوتي عمر جيله إلى القاهرة في فبراير الماضي.

من جهته، حرص السفير شريف عيسى على تأكيد أن افتتاح خط الطيران سيساهم في دفع مختلف مسارات التعاون الثنائي بين البلدين، مُستعرضًا المشروعات وبرامج التعاون الجاري تنفيذها في هذا الصدد، ومن بينها مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية في المنطقة الحرة بميناء جيبوتي، بالإضافة إلى افتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي، والتعاون بين الأزهر الشريف والمعاهد الدينية الجيبوتية، وإنشاء مستشفى مصري بجيبوتي متخصص في مجال طب الأطفال والنساء.

وقد قام مساعد وزير الخارجية بهذه المناسبة بتسليم شحنة نظارات طبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية للأشقاء في جيبوتي، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه مصر لدعم قطاع الصحة والرعاية الطبية في دولة جيبوتي الشقيقة.



