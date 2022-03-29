قال نقيب المهندسين طارق النبرواي، إن وزير الموارد المائية والري صدق أمس الإثنين على نتيجة انتخابات نقابة المهندسين، وأصبح اليوم هو الأول لي فى النقابة رسميا، مضيفا: "برنامجنا الواضح سيكون الطريق الأساسي لتحركنا خلال الفترة المقبلة، وبثقة المهندسين سنسعى إلى تحقيق الآمال".

وأضاف النبراوي، خلال كلمته بفيديو نشرته صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن هناك 4 من الشعب الرئيسية فى النقابة أنجزت اختياراتها لرئاسة الشعب، ولأعضاء المجلس الأعلى فى عضويتها، ويتبقي 3 شعب ستنتهي من اختياراتها اليوم الأربعاء، وبذلك نكون قد استكملنا تكوين المجلس الأعلى الذى سيعقد أولى جلساته الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه بذلك تم استكمال كل هياكل النقابة بعد انتخاب هيئة المكتب.

وأشار إلى أنه سيتم البدء فى العمل على كل المحاور الأساسية، ولدينا جميعا الإحساس بالمسؤولية تجاه الفترة المقبلة، وسنعمل جميعا بكل قوة لصالح أهدافنا التى حددناها معا فى فترة الانتخابات، لافتا إلى أنه فور توليه المسؤولية تبين أن هناك مشكلة فى إقرار ضرائب قيمة مضافة على النقابة بما يقرب من 44 مليون جنيه واجبة السداد، مؤكدا أنه سيتم استكمال الإجراءات القضائية لوقف هذا القرار المخالف لقانون النقابة.

وتابع: "الأرض الخاصة بمستشفى المهندسين ببدر، فوجئنا بوجود قرار بأن نهاية مهلتها فى مايو المقبل، وبدأنا إجراءات الطلب من وزارة الإسكان بمد هذه المهلة لمدة كافية حتي نستطيع تحديد المشروع الذى سيقام على الأرض بموافقة كاملة من المهندسين عبر جمعية عمومية غير عادية".

ونوه بأن مشروع الـ18 فدان للإسكان بأكتوبر وجدنا أن هناك 48 مليون جنيه غرامة على النقابة سنسعي للتفاوض مع وزارة الإسكان لتخفيضها.

وتعهد بالشفافية الكاملة فى التعامل الفترة المقبلة، لافتا إلى أن محاضر جلسات المجلس الأعلى للنقابة، ومحاضر جلسات الشعب ستتاح للجميع على صفحة وموقع النقابة، بالإضافة إلى العمل على رقمنة النقابة والذى تم إعداد لجنة مختصة به، متابعا: "نستهدف أن يكون التسجيل إلكتروني فى أى مكان بمصر فى انتخابات التجديد النصفى المقبلة عام 2024".