 مباحثات عسكرية بين رئيس الأركان الكويتي ومدير التفتيش بالقوات المسلحة السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مباحثات عسكرية بين رئيس الأركان الكويتي ومدير التفتيش بالقوات المسلحة السعودية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 4:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 4:46 م

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح مع مدير الإدارة العامة للتفتيش بالقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية اللواء الركن خالد بن محمد الدريويش موضوعات عسكرية مشتركة.

وقالت رئاسة الأركان العامة الكويتية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفريق الصالح تبادل خلال استقباله مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

حضر اللقاء مدير التفتيش الفني والإداري الكويتي العميد الركن حسين الفقعان ومدير التفتيش العسكري العميد الركن عزيز العازمي والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الكويت العميد الركن مصلح العتيبي وعدد من كبار الضباط من الجانبين.

وكان الوفد العسكري السعودي قد وصل إلى الكويت مساء السبت الماضي حيث قام بزيارة عدد من وحدات الجيش الكويتي المختلفة.


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