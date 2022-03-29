الخطوط الجوية الأوكرانية: تمديد تعليق الرحلات الاعتيادية والعارضة من وإلى أوكرانيا حتى نهاية مايو

أعلنت الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، عن تمديد تعليق الرحلات الاعتيادية والعارضة من وإلى أوكرانيا، حتى يوم 31 مايو 2022 الساعة 23:59 (بتوقيت كييف)، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وكانت الخطوط الجوية الأوكرانية، قد مددت تعليق رحلاتها المنتظمة والعارضة، يوم 27 فبراير الماضي، حتى 23 مارس؛ بسبب إغلاق المجال الجوي الروسي بالنسبة للاستخدام المدني.

وأوقفت أكبر شركة طيران في البلاد عملياتها في 24 فبراير، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا واستهدفت مطارات وبنية تحتية حيوية أخرى، ما دفع الحكومة في العاصمة كييف لفرض الأحكام العرفية وإغلاق المجال الجوي.

ميدانياً تستمر المعارك في مناطق مختلفة من أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها لا ترى إشارات إلى تخلي الجيش الروسي عن مخططه لتطويق العاصمة كييف، مؤكدة أن العدو لم يبتعد عن العاصمة.

ويقول الجيش الأوكراني إن القوات الروسية القريبة من كييف تائهة ومنهكة ومقطوعة عن القوات الأخرى، وكانت أوكرانيا أعلنت أمس تحرير بلدة إربين التي تقع على بعد كيلومترات قليلة من العاصمة.