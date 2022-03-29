لافروف: الغرب يستخدم الابتزاز والتهديدات لإجبار الجميع على إدانة روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الغرب يحاول عن طريق الابتزاز والتهديدات والإنذارات، إجبار الدول في جميع المناطق، على إدانة روسيا، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وأضاف لافروف، خلال لقاء مع البرلماني اللبناني طلال أرسلان: «عندما أدرك زملاؤنا الغربيون، أنه تم إحباط خططهم، لتحويل أوكرانيا إلى نقطة انطلاق للعدوان على روسيا، ومن أجل مهاجمة كل ما هو روسي، بدأوا باستخدام الابتزاز والتهديدات والإنذارات، لإجبار الدول في جميع المناطق، على إدانة روسيا».

وأشار لافروف، إلى أن لبنان يمر بأوقات عصيبة، معقبًا: «للأسف، نفس الأطراف الدولية التي تحاول تقليديا استخدام المنطقة لمصالحها الأنانية، تسعى الآن للتأثير على الوضع بشكل أكثر نشاطا، وتضارب مراهنة على عواقب الوضع في أوكرانيا».

وذكر خطاب أعده نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، أن الولايات المتحدة تعتزم مع حلفائها، فرض عقوبات إضافية كبيرة على روسيا من أجل كبح تنمية اقتصادها.

وجاء في الخطاب الذي سيلقيه نائب الوزير في مؤتمر بلندن، ووزعت نصه وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء: «يصر حلفاؤنا وشركاؤنا على اتخاذ خطوات إضافية مهمة لاحتواء تطور الاقتصاد الروسي، طالما استمر الغزو الروسي».

وقال أديمو، إنه سيناقش خلال رحلته الحالية إلى أوروبا، مع الحلفاء الجهود المبذولة للحد من الموارد المالية للكرملين لمواصلة الحرب، وسبل منع الالتفاف على العقوبات الغربية، والتدابير الجماعية للتأثير على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي.

وأضاف نائب وزير الخزانة الأمريكي: «سنركز بشكل متزايد على إجراءاتنا ضد الصناعات التي تعتبر بالغة الأهمية لقدرة روسيا على إبراز قوتها، ومنعها من شراء المعدات العسكرية».

وشدد على أن الولايات المتحدة، ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا وتزويدها بالمعدات اللازمة.