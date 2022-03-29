رئيس قناة السويس يوضح تطورات مشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حريصة على استمرار تطوير المجرى الملاحي؛ لتعزيز ريادتها العالمية، موضحًا أن الهيئة تبنت بدعم القيادة السياسية، مشروعًا ضخمًا لتطوير القطاع الجنوبي.

وأضاف ربيع، في مؤتمر صحفي بمناسبة ذكرى إنقاذ سفينة الحاويات العملاقة إيفرجيفن، مساء الثلاثاء، أن تطوير القطاع الجنوبي واحد من أهم المشروعات التي تنفذها الهيئة في السنوات الأخيرة، قائلًا إن الهيئة قررت بدئه في يونيو الماضي، بعد أزمة جنوح «إيفرجيفن»، بدلًا من يناير هذا العام.

ولفت إلى أن المشروع يستهدف تحسين حركة الملاحة في 40 كم من القطاع الجنوبي، مشيرًا إلى أنه ينقسم إلى جزئين، الأول في البحيرات المرة الصغرى؛ لعمل ازدواج بطول 10 كم فيها يسمح بمرور 6 سفن إضافية.

وأوضح أن الجزء الثاني مرتبط بتوسعة جهة الشرق 40 مترًا، في الـ30 كم المتبقية جنوبًا، ما يجعل حركة الملاحة أفضل بنسبة 28%، مؤكدًا أن قبطان السفن سيشعرون بالتحسن بعد هذا المشروع؛ لأنه يقلل من تأثير التيارات المائية والانحناءات في هذا الجزء.

وأكد أن الهيئة تسير وفقًا للمخطط في المشروع، وانتهت من تكريك 4 ملايين متر مكعب، بنسبة إنجاز 23%، متابعًا: «سابقين المخطط حتى ننتهي في موعدنا شهر يوليو العام المقبل، ونعمل بالكراكات المصرية دون استعانة بكراكات من الخارج».