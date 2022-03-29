عرضت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد تسبب غارة روسية في تدمير مبنى الإدارة الإقليمية في ميكولاييف جزئيًا، اليوم الثلاثاء، ذاكرة أن الغارة أدت إلى وقوع عدد من القتلى.

وأسفر قصف روسي على مقر الإدارة المحلية في ميكولاييف بجنوب أوكرانيا، عن مقتل شخصين اثنين، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، صباح الثلاثاء.

واستهدفت ضربة روسية، اليوم الثلاثاء، مقر الإدارة الإقليمية في ميكولاييف، وهي مدينة قريبة من أوديسا، على ما أعلن حاكم هذه المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا، وفقًا للوكالة الفرنسية.

وكتب الحاكم فيتالي كيم: «تضرر مبنى الإدارة الإقليمية» مؤكدًا أن معظم الأشخاص الذين كانوا فيه لم يصابوا بأذى، مضيفا: «نبحث عن ثمانية مدنيين وثلاثة جنود».