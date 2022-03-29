بايدن: لا تحول في السياسة الأمريكية ولكن تصريحات بوتين أثارت غضبا واسع النطاق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين ، إنه لم يكن يقصد الإعلان عن تغير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة عندما قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة"، ولكنه كان يعبر عن غضبه من غزو أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بايدن قوله للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الاثنين بعد أن سئل عما إذا كان نادما على هذه التصريحات التي أثارت القلق في بعض عواصم الحلفاء،:" إنني لا أتراجع عما قلت ولكن حقيقة الأمر هي أنني كنت أعبر عن الغضب الأخلاقي الذي شعرت به".

وأضاف بايدن : "لم أكن أعبر آنذاك، ولا الآن، عن تغيير في السياسة".