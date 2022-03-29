سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 16 عاما

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 3ر0% مغلقًا عند 13101 نقطة (+ 37 نقطة)، مسجلًا أعلى إغلاق منذ 2006، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10 مليارات ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال سعودي).
وارتفع سهما "مصرف الراجحي" و"الأهلي السعودي" بنسبة 1% عند 161 ريالًا و50ر72 ريال.
وأغلق سهم "سابك للمغذيات" عند 191 ريالًا (+ 5 %).
وسجل سهم "معادن" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي، عند 80ر135ريال ل (+ 2 %).
وارتفع سهم "أسمنت الشمالية" بأكثر من 4% عند 40ر14ريال، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2021 وتوزيعات نقدية على المساهمين.
وصعد سهم "أماك" بنسبة 30% -النسبة القصوى للجلسات المدرجة حديثا في السوق لمدة 3 جلسات- عند 90ر81 ريال، وبتداولات بلغت نحو 2ر2 مليون سهم تمت عن طريق نحو 50 ألف صفقة.
في المقابل، تراجع سهما "أرامكو السعودية" و"سابك" بأقل من 1 % عند 90ر41ريال و131 ريال على التوالي.
وأنهت أسهم "المجموعة السعودية" و"التصنيع الوطنية" و"كهرباء السعودية" و"سبكيم العالمية" و"بنك البلاد" تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3%.
وتصدر سهم "دار الأركان" تراجعات اليوم بأكثر من 4% عند 60ر11 ريال.