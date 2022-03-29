 وزير الخارجية الأسبق: موقف الولايات المتحدة من إيران متناقض.. فيديو - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الأسبق: موقف الولايات المتحدة من إيران متناقض.. فيديو


نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 2:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 2:22 ص

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن قمة النقب تأتي في ظل اضطراب العالم بأزمات متعددة.

وتابع خلال مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «القمة تحاول وضع تصورات لأي مخاوف أو تهديدات قد تكون قادمة من إيران»، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أكد أن هذه المشاورات لا تتعارض مع العمل على دفع التشاور بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف «لا بأس من التشاور الخاص بقمة النقب، لكن التناقض قد يكون في الموقف الأمريكي من إيران»، مشيرا إلى أن سوء إدارة حرب أوكرانيا من قبل كافة الأطراف ورط العالم بأزمة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.

وعقدت قمة النقب بين وزراء خارجية مصر والولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل.

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