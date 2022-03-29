وزير الري: علينا تدبير موارد مائية مختلفة لأننا سنكون 150 مليون نسمة خلال سنوات

عبدالعاطي: منفتحون على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

أعلن المهندس محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، فقدان 4.5 كيلو متر في شواطئ رشيد بسبب التآكل الناتج عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

وقارن عبدالعاطي خلال كلمته لمؤتمر جامعة عين شمس العاشر، بين دول كألمانيا ولندن وبعض دول الخليج وأفريقيا ومصر من حيث امتصات الصدمات والتعامل مع الفيضانات، لافتا أن قدرة المنظومة والوزارة على امتصاص الصدمات والفيضانات عبرت عن قوة الدولة وكذلك الخبرات التي سامهت في ذلك.

وأضاف وزير الري أن 97% من مواردنا المائية تأتي من دول حوض النيل حيث يهطل 7 آلاف مليار متر مكعب مياه تهطل على حوض النيل، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود 15 سد على حوض النيل لبس لدى مصر مشكلة سوى الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة، مؤكدا "منفتحين على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة"، مضيفا: "علينا تدبير موارد مائية مختلفة لأننا سنكون 150 مليون نسمة خلال سنوات".

ووصف عبدالعاطي بعض ما تعرضت له مصر من غييرات بالأحداث المتطرفة بسبب التغيرات المناخية كالتغير في درجات الحرارة والذي تمت ملاحظته في شتاء العام الجاري وتلف بعض المحاصيل الزراعية.

وذكر أن احتياج مصر من المياه 114 مليار متر مكعب من المياه، يصل مصر 60 مليار متر مكعب في حين تستخدم مصر حوالي 80 مليا. متر مكعب والفراق بين الاستخدام وما يصل هو عبارة عن إعادة تدوير استخدام المياه.

وكشف أن الوزارة لازلت تسعى لتدبير توفير 100 مليار بحلول عام ٢٠٣٧ لتنفيذ خطة قومية للمياه، بالإضافة إلى استخدام أدوات للمحافظ على المياه من بينها 1500 مشروع لاستقطاب الأمطار، مستدركا: "ننشأ سدود تحافظ على ٥٠٠ متر مكعب وهو رقم بسيط للغاية مقارنة بالساتخدام اليومي الذي يبلغ ملايين الأمتار المكعبة من المياه"، ولافتا إلى مشروع تبطين الترع، وتبطين المسائي والري الحديث داخل الحقل، والتوعية للمساهمة في تحسين إدارة المياه في الجوامع والكنائس والحقول.

وقال إن محطة الحمام ستكون جاهزة خلال عام بجانب محطة بحر البقر لإعادة استخدام المياه، فضلا عن خطط سنوية لتحسين كفاءة حماية الشواطئ خصوصا في كفر الشيخ البرلس والأسكندرية وقلعة قايتباي وحتى مرسى مطروح حيث تم تحديد النقاط المنخفضة عن سطح البحر.