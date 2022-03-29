بمناسبة مرور 40 عاما على إنشاء وحدة طب الحالات الحرجة فى مصر، انطلق اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولى لطب الحالات الحرجة والذى تقيمه الكلية المصرية لطب الحالات الحرجة التى يرأسها الأستاذ الدكتور شريف مختار رائد التخصص فى مصر والشرق الأوسط بالتعاون مع قسم الحالات الحرجة بطب القاهرة بعنوان ( طب الحالات الحرجة ما بعد كورونا).

وهو المؤتمر الدولى الثانى الذى تعقده الكلية المصرية لطب الحالات الحرجة.



ينعقد المؤتمر برعاية رئيس جامعة القاهرة ا.د محمد عثمان الخشت وترأسه ا.د عالية عبد الفتاح استاذ طب الحالات الحرجة بقصر العينى يقام المؤتمر فى الفترة من 29 إلى 31 مارس 2022 بفندق جراند حياة بالقاهرة، ويحضره نخبة متميزة من أشهرأساتذة العناية المركزة من مصر والعالم وعلى رأسهم د ساندرا جل رئيسة الجمعية الأمريكية لطب الحالات الحرجة ، د. آلان كومبس( فرنسا) اشهر اساتذة العناية المركزة في تخصص( الاكمو)

رينهارد كونراد( الماني) رئيس شعبة التسمم ( فرع من الحالات الحرجة)

لوي بلانش( اسبانيا) اشهر الاساتذة في مجال العلاج باجهزة التنفس الصناعي

باولو بيلوسي( امريكا) احد اعلام العناية المركزة علي مستوي العالم

ويهدف المؤتمر إلى استعراض مستجدات طب الحالات الحرجة مابعد كورونا ويتضمن مجموعة من الجلسات لاستعراض أحدث المعلومات والأبحاث والمهارات المهنية لمتخصصى طب العناية المركزة فى العالم

وتقول د. عالية عبد الفتاح رئيس المؤتمر: نحتفل هذه الأيام بمرور (40 )عام على إنشاء وحدة رعاية الحالات الحرجة فى مصر والتى تم افتتاحها فى عام 1982بطب القاهرة وذلك من خلال مؤتمر علمى عالم.

ويهدف المؤتمرإلى الحفاظ على الكفاءة والمهارات والأداء المهني لمتخصصي طب العناية المركزة من خلال توفير خبرة تعليمية عالية الجودة فهو فرصة للتعليم والتعلم من خلال مناقشة أحدث المعلومات والمشاكل الطبية ويركز المؤتمر هذا العام على مناقشة آثار كورونا على مرضى الحالات الحرجة وتطورات ما بعد الإصابة من خلال مجموعة من المشاركين فى خطط علاج هذه الحالات من كافة التخصصات مثل أساتذة الصدر والقلب والأعصاب والجلدية على مستوى مصر.

وجدير بالذكر أن كورونا لها تداعيات على بعض الحالات سواء على القلب او الرئة أو الأعصاب وأيضا على الجلد.

تناقش الجلسات العلمية بالمؤتمر كيف غيرت جائحة كورونا من التعامل مع مرضى العناية المركزة لتقديم خطوط استرشادية لشباب الأطباء لعلاج معظم الحالات الحرجة من خلال عرض كل الخبرات المصرية والعالمية .

على هامش المؤتمر:

ولأن الفن والطب تمتد بينهما جسور الإبداع يستضيف المؤتمر معرض فنى للفنان الكبير د طاهر عبد العظيم، أستاذ الفنون بكلية الفنون الجميلة، بمجموعة لوحات تحمل اسم "مصرية أنا".

يعرف طاهر دوليًا بأسلوبه وانطباعات حية واستخدام ماهر للألوان.

تصور المجموعة عدة مشاهد وصورمن النساء المصريات يعبرن عن طبيعتهن ولطفهن وجمالهن وحكمتهن.

ويتضمن المعرض الفني كذلك الأعمال الفنية للدكتورة ميرفت الأنصاري والدكتورة هدى صادق والدكتورة نادية الشرقاوي والدكتورة هبة أرناؤوط والدكتورة تيسير عيادة والدكتورة نادية سويلم الأساتذة بكلية الطب جامعة القاهرة.

الكلية المصرية لرعاية الحالات الحرجة

ليست كلية جامعية بالمعنى المتعارف عليه وإنما هى تجمع أو رابطة علمية لأطباء الرعايات الحرجة على غرار كلية القلب الأمريكية.

فبعدما أسس د. شريف مختار تخصص طب الحالات الحرجة وأنشأ الوحدة عام 1982 و انتشر التخصص وأصبح له تلاميذه، وكان من الضرورى وجود رابطة علمية تجمعهم لتبادل الحوار والتواصل مع نظرائهم فى العالم، وأيضا للمحافظة على هوية طب رعاية الحالات الحرجة كتخصص متميز يتعامل مع نوعية محددة من المرضى يمرون بأزمات حادةوكذلك للحفاظ على المستوى العلمى المتميز لممارسى التخصص.

وبالفعل تأسست الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة عام 2010 وتبنت عدة مشروعات من أهمها المشروع المصرى لمواجهة مخاطر السكتة القلبية،(مبادرة انقذ حياة ) بهدف الإنقاذ فى الوقت المناسب أوالوقاية منها.