وفاء عامر: مسلسل بيت الشدة به رعب وإثارة ويضم 55 موهبة شابة جديدة

أكدت الفنانة وفاء عامر، أن «قصة مسلسل بيت الشدة نتناول أشياء تحدث واستخدام السحر ولكنه عمل معاصر يستعين بفترة زمنية قديمة في التصوير»، قائلة: «بيت الشدة كل فرد هيشوفه وهيترجمه بطريقته والمسلسل فيه رعب وإثارة وعلم».

وكشفت الفنانة وفاء عامر، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على «قناة القاهرة والناس»، عن أن ابنها عمر شارك في العمل دون علمها، متابعة: «عمر ابني معايا في المسلسل وجابوه من ورايا وهو بيدرس فن وأبوه وأمه فنانين وفي ناس بتبقى مستنية الفرصة».

وتابعت: «مسلسل بيت الشدة يضم أكثر من 55 موهبة شابة من المعهد العالي للفنون المسرحية، ونسابق الزمن لإنهاء المسلسل واحنا مصرين نسلم الحلقات في موعدها ومؤمنين وكل نجوم العمل بالتجربة»، لافتة إلى أنها تعاقدت قبل مسلسل بيت الشدة على مسلسلين آخرين ولكن كضيفة شرف، وأوشكت على الانتهاء منهم.