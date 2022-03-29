ألمانيا: تسجيل أكثر من 237 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن السلطات الصحية الألمانية أعلنت تسجيل 237 ألفا و352 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و307 وفيات ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات المعهد -وفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية اليوم الثلاثاء- أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس التاجي المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة تجاوز بذلك حاجز الـ20 مليون إصابة، حيث بلغ عدد الإصابات 20 مليونا و561 ألفا و131 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 128 ألفا و764 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات بلغ عدد المتعافين من الإصابة في ألمانيا حتى اليوم حوالي 16 مليونا و92 ألفا و900 شخص.

وقامت ألمانيا، بتطعيم أكثر من 63 مليون شخص بالجرعة الكاملة من لقاحات كورونا على مستوى البلاد.