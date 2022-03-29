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رسميا - كاف يدعو معين الشعباني لسحب قرعة دوري أبطال إفريقيا

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 4:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 4:54 م

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، دعوة للتونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، لسحب قرعة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها الثلاثاء، 5 أبريل المقبل.

وأعلن المصري عبر حسابه الرسمي اخطار الفريق بتواجد معين الشعباني في مقر الاتحاد بمدينة 6 أكتوبر لسحب قرعة دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم الشعباني مع المصري أداء مميز وثابت في مباريات الدوري الممتاز أو كأس الاتحاد الإفريقي وضمن الفريق البورسعيدي صعوده إلى الدور الربع النهائي.

ويحتل المصري صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن مازيمبي صاحب المركز الثاني.

ويلعب المصري في الجولة الأخيرة ضد مازيمبي على ملعب الأخير يوم الأحد 3 إبريل.


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