البابا تواضروس الثاني يُكرم رئيس جامعة طنطا

أهدى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، درعا تذكاريا بمناسبة احتفالية مشروع الفلك.



جاء بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفضيلة الشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية، والشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.



وأعرب الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا عن سعادته بالمشاركة فى احتفالية افتتاح مشروع الفلك، والذي يعد أكبر مشروع لرعاية أبطال متلازمة داون والمقام بقرية «حصة أكوة» بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.