 إيطاليا تقرر منح اللاجئين الأوكرانيين حق الإقامة والعمل - بوابة الشروق
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إيطاليا تقرر منح اللاجئين الأوكرانيين حق الإقامة والعمل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 7:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 7:23 م
وقع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، مرسوما يمنح اللاجئين الأوكرانيين الحق في الإقامة لمدة عام في إيطاليا ودخول قوة العمل، حسبما أعلن مقر إقامته الرسمي قصر كيجي اليوم الثلاثاء.

ومن خلال ذلك، يضمن دراجي تنفيذ أمر الاتحاد الأوروبي الصادر في الرابع من الشهر الجاري. وبناء على هذا سيحصل اللاجئون الآن على تصريح إقامة ساري لمدة عام بحد أقصى، كما سيتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الصحية وسوق العمل والمدارس والجامعات.

وعلاوة على ذلك، سيتمكن اللاجئون من استقدام باقي أفراد أسرهم من أوكرانيا إلى إيطاليا، وسجلت وزارة الداخلية بحسب بيانات صدرت اليوم الثلاثاء حتى الآن أكثر من 75 ألف لاجئ أوكراني لدى وصولهم إلى إيطاليا.

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