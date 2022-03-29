الكرملين: الحوار مع الولايات المتحدة يبقى مهما رغم تصريحات بايدن

أعلن الكرملين أنه يرى أن استمرار الحوار بين روسيا والولايات المتحدة ضرورى على الرغم من التأثير غير الودى الأخير الذى تشعر به موسكو وخلفته تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله في موسكو اليوم الثلاثاء، إن الحوار "ضروري" على الرغم أن توجيه بايدن "لإهانات شخصية" إلى بوتين كان له "تأثير سلبي" على العلاقات الثنائية.



وأضاف "إنها ليست فقط في مصلحة البلدين ولكنها في مصلحة العالم بأسره".



وقال إن عاجلاً أم آجلاً فإنه سيتعين على روسيا والولايات المتحدة مناقشة قضايا مثل الاستقرار الاستراتيجي والأمن.



وكان بايدن قد قال أمس الأول الأحد للصحفيين إنه لا يسعى لتغيير النظام في روسيا وذلك بعد يوم من تصريحه بأن بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة".