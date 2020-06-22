صحيفة سعودية: المملكة تعتبر ملاذا آمنا للاستثمار في المنطقة

أكدت صحيفة (اليوم) السعودية، أن المملكة تعتبر ملاذا آمنا للاستثمار في المنطقة، مشيرة إلى أن الأحداث العالمية قد تسرّع من تحول السعودية إلى منصة للاستثمارات، حيث إن الاستثمار في البلاد سابقًا كان معتمدا بشكل كبير على الغاز والنفط، وهذه فرصة كبيرة في التفكير في زيادة الفرص الاستثمارية وتنميتها وتطويرها وتنوعها لتكون جميع المجالات متاحة في جميع القطاعات.

وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان "ريادة المملكة الاقتصادية.. المشهد الشامل"- أن العلاقات والشراكات الاستراتيجية الـتي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها على المستويين الإقليمي والدولي، هي علاقات تعتمد على الاتزان والتعاون وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار وتعزيز الاقتصاد والأمن وجودة الحياة، ويأتي تعزيز القدرة الاقتصادية في مقدمة اهتمامات المملكة خاصة مع تفاقم الـتحديات الـتي يشهدها العالم وتؤثر على اقتصاديات أكثر دول العالم تقدما.

وأشارت إلى أن رؤية المملكة 2030 أوجدت مبادرات استثمارية رائعة بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع السعودي للوطن وتطويره المجال الاقتصادي، مما ساهم في جعل المملكة مركزًا لجذب الشركات العالمية.