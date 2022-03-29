رئيس إيكاو: لدينا مخاوف من تأثير أزمة أوكرانيا على الطيران

قال سالفاتور شياكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" إن المنظمة لديها مخاوف من تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية.



وأضاف في جلسة بالقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن دور المنظمة يتحدد من خلال دعم حركة الطيران الدولية بشكل رئيسي، ولكن "لدينا من دون شك مخاوف من تفاقم هذه الأزمة وتأثيرها المباشر على قطاع الطيران على المدى القريب والمتوسط".



وتابع: "قطاع الطيران قادر على التغلب على التحديات التي تواجهه، مثلما حدث في جائحة كورونا، فعلى الرغم من أننا لم نكن مستعدين للجائحة، ولكن القدرة على الاستجابة كانت عالية".