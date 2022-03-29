 الجانب الأوكراني: الضمانات الأمنية شرط أساسي لإنهاء الحرب - بوابة الشروق
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الجانب الأوكراني: الضمانات الأمنية شرط أساسي لإنهاء الحرب

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 4:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 4:40 م

قال مستشار بارز للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للصحفيين في إسطنبول، إن إقرار ضمانات أمنية دولية لأوكرانيا ما زال يعد قضية أساسية قبل أن توافق كييف على وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء، عن ميخايلو بودولياك القول عقب مباحثات استمرت نحو أربع ساعات، إن القضية الأساسية هى التمكن من الاتفاق على ضمانات أمنية لأوكرانيا، بالإضافة لأمور أخرى.

وأضاف: "بهذه الطريقة فقط، يمكننا أن ننهى الحرب وفقا لاحتياجات أوكرانيا"، ذاكرا أن من بين القضايا التي تمت مناقشتها خطوات لحل القضايا الإنسانية وتبادل سجناء الحرب.

وأوضحت شبكة "تي ار تي" التركية، أنه من المقرر استئناف المباحثات غدا الأربعاء.


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