معلمات في مدرسة دينية باكستانية تقطعن رأس زميلة بسبب التجديف

قطعت ثلاث معلمات في مدرسة دينية للفتيات في باكستان رأس زميلة سابقة اليوم الثلاثاء بعد اتهامها بالتجديف والإساءة للدين، في جريمة عنيفة أخرى هزت البلاد.



وقال قائد الشرطة المحلية نجم الحسنين إنه تم قتل المرأة (21 عاما) دون مراعاة الإجراءات القانونية خارح المدرسة ببلدة ديرا اسماعيل خان في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غربى باكستان.



وذكر صغير جيلاني المسؤول بالشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الشرطة اعتقلت المعلمات اللائي ارتكبن الجريمة واعترفن بقطع رأس المرأة لاعتقادهن أنها أساءت إلى الدين.



وقال نجم الحسنين إن إحدى منفذات الجريمة فتاة مراهقة.



وتنحدر المتورطات في الجريمة من إقليم وزيرستان النائي على الحدود مع أفغانستان وكان في السابق معقلا للعديد من الجماعات الإرهابية.