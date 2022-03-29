ألمانيا تتعادل مع هولندا وديا بهدف لكل منهما

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تعادل المنتخب الألماني لكرة القدم مع مضيفه الهولندي 1/1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتقدم المنتخب الألماني بهدف سجله توماس مولر مع نهاية الشوط الأول، وتعادل المنتخب الهولندي بهدف سجله ستيفن بيرجوين في الدقيقة 68.

ويستعد المنتخبان لخوض غمار منافسات بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول مع منتخبات إيطاليا وإنجلترا والمجر، فيما يلعب المنتخب الهولندي في المجموعة الرابعة بالمستوى الأول أيضا مع منتخبات ويلز وبولندا وبلجيكا.

وتأهل المنتخبان رسميا لبطولة كأس العالم التي تقام في وقت لاحق من العام الجاري في قطر، حيث ينتظران قرعة دور المجموعات التي ستجرى يوم الجمعة المقبل.