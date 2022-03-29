 طب قصر العيني: انتهاء امتحانات 519 طالبا عائدا من أوكرانيا.. وتحرير محضر غش لأحدهم - بوابة الشروق
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طب قصر العيني: انتهاء امتحانات 519 طالبا عائدا من أوكرانيا.. وتحرير محضر غش لأحدهم

عمر فارس
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 2:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 2:06 م

صلاح: إعلان النتائج خلال ساعات ومخاطبة الجامعة بها

أعلنت الدكتور هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، انتهاء امتحانات تحديد المستوى لـ519 طالبا وطالبة عائدين من أوكرانيا، ذاكرة أنه من المقرر إعلان النتائج خلال ساعات على أن تصدر الكلية تقريرًا يحدد مستوى كل طالب.

وأشارت صلاح لـ"الشروق"، إلى تحرير محضر غش لأحد الطلاب ضبط متواصلا مع أحد زملائه في أوكرانيا يساعده في حل الأسئلة عبر أحد التطبيقات من خلال هاتفه المحمول الشخصي، لافتة إلى سحب المحمول وتحرير محضرا بتفاصيل الواقعة ومخاطبة الجامعة بها.

وفي سياق متصل، قالت عميدة كلية صيدلة القاهرة، الدكتورة شهدة عاصم، إن الكلية استعدت لعقد اختبارات تحديد المستوى لـ52 طالبا وطالبة عائدين أوكرانيا.

وأضافت عاصم لـ" الشروق"، أن الكلية وفرت كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا حرصا وحفاظا على سلامة الطلاب خلال إجراء الامتحانات لهم.


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