التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها الثامنة التي تحتضنها مدينة دبي يومي 29 و30 مارس الجاري، حيث بحث معه مستجدات جهود حلحلة الحرب اليمنية التي أدى استمرارها إلى مأساة إنسانية حقيقية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن الأمين العام أشاد في بداية اللقاء بالدور الذي يلعبه مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التعاون بين دول المنطقة، وأثنى على مستوى التعاون بين المنظمتين.

وأفاد المصدر بأن اللقاء تناول مستجدات جهود حلحلة الحرب اليمنية التي أدى استمرارها إلى مأساة انسانية حقيقية، إذ استنزفت طاقات طرفي النزاع، وأصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة.

وأكد الطرفان على أهمية حث اليمنيين على العودة إلى طاولة المفاوضات وإعادة بعث مسار الحوار للتوصل لحل سياسي ينهي الازمة، منبهين أن الحرب - في حال عدم إيجاد حل لوقفها- ستستمر لسنوات أخرى قادمة يخسر فيها الجميع. وفي هذا الصدد أطلع الحجرف، أبو الغيط على مضمون مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج لدعوة الأطراف اليمنية للحوار المقرر عقده في مقر أمانة مجلس التعاون بالرياض.

وأضاف المصدر أن اللقاء تناول القضية الفلسطينية وسبل دعم صمود الشعب الفلسطيني. كما تناول ملفات المنطقة وتطورات الأوضاع الإقليمية وتاثيرات الأزمة الأوكرانية على مجمل الأوضاع العالمية.