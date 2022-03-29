الوفد الأوكراني المفاوض: استئناف المفاوضات مع الروس اليوم عبر الإنترنت

قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن المفاوضات مع الروس في إسطنبول تناولت الوثائق التي سيتم التوقيع عليها، حال عقد لقاء بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار.

وأضاف في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، أن المفاوضات مع الروس تناولت الطريقة التي سيتوقف بها إطلاق النار، وكيفية إتاحة المساعدات الإنسانية، مشددًا على أهمية تأمين الممرات الآمنة للعديد من المناطق داخل أوكرانيا.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار يمنع دخول قوات جديدة بما فيها القوات الروسية خاصة، مؤكدًا أن المفاوضات تستمر عبر الإنترنت طوال هذا اليوم؛ بسبب الحاجة إلى توصيف قانوني سليم لكل شرط.

وأجاب بالإيجاب على وجود فرصة للقاء الرؤساء الروسي والأوكراني، وفقًا للشروط الموضوعة، متابعًا: «أوكرانيا بتلك المقاومة والحرب ضد الاجتياح الروسي، أكدت أن المنظومة الأمنية الدولية لا تعمل في الواقع، عرضنا تقديم شكل جديد للمنظومة الأمنية الدولية، والعديد من الدول مهتمون بالمنظومة الأوكرانية الجديدة للأمن الدولي».

وانطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، الساعية لوقف الحرب الدائرة بين البلدين على الأراضي الأوكرانية.

وقال ميخائيلو بودولياك المستشار السياسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على «تويتر»، إن الوفود ستبحث «البنود الأساسية لعملية التفاوض»، لافتًا إلى أنها تعمل بشكل متواز على مناقشة مجموعة كاملة من القضايا الخلافية.

وتستضيف إسطنبول جولة جديدة من المحادثات المتعثرة بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، حيث ساد الجمود الموقف على الأرض، مع تبادل الجانبين السيطرة على بلدة في الشرق وإحدى ضواحي العاصمة.

وقبيل انطلاق المفاوضات، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إحراز تقدم في إسطنبول سيمهد الطريق أمام لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتن وفولوديمير زيلينسكي، مؤكدًا أن لكل من روسيا وأوكرانيا «مخاوف مشروعة»، دفعت النزاع بين البلدين إلى الحرب.