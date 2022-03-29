وزير الخارجية العراقي: ننتهج مبدأ خفض التصعيد وما يترتب عليه من مصالح لكل الأطراف

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الإثنين، أهميَّة تعزيز الاستقرار والأخذ بفُرصِ وآليات التنسيق، مشيرا إلى أن العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد وما يترتب عليه من مصالح لكل الأطراف، وما ينعكس على الأمن والسلم في جوار العراق والمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين بالمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، حيث تم خلال اللقاء بحث التطورات السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة وانعكاساتها، ومُناقشة واقع العلاقات الأمريكيَّة الإيرانيَّة، وسُبُل تفعيل الحوارات الاستكشافيّة التي جرت سابقاً، وتطرقا إلى المفاوضات الجارية في فيينا والدول الخمسة + واحد.

من جانبه، أكَّد روبرت مالي أنَّ مسار المُباحثات كانت جيدة، وهناك بعض المواضيع الأخرى والمطروحة على الطاولة، مُعبراً عن شكره للدور الذي يقوم به العراق في هذا المجال.