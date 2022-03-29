أوقاف مطروح: تنظيم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات والعاملات بالدعوة في قاعة مناسبة مسجد العوام

نظمت مديرية أوقاف مطروح، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومشاركة منطقة الأزهر بالمحافظة، احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات، من العاملات في الدعوة والثقافة والتعليم بقاعة مناسبات مسجد سيدي العوام.

حضر الاحتفال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية،الشيخ عبد العظيم سالم، ومدير الإدارة التعليمية، مدير مديرية التربية والتعليم بمرسى مطروح، نائبا عن وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ كارم أنور عفيفي أمين عام فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح.

وقال وكيل وزارة أوقاف مطروح الشيخ حسن عبد البصير خلال كلمته، إن فلسفة القرآن في الإحسان إلى الوالدين ودور الأم في الحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع، وبين عناية القرآن ببر الوالدين وأن الله قارن بين عبادته وبر الوالدين في أربعة مواضع، وقارن بين شكره وشكر الوالدين في موضع خامس.

واختتم الاحتفال بتكريم الأم المثالية علي مستوي المحافظة، فاطمة صالح وتكريم الأمهات المثاليات، وتوزيع الجوائز العينية وشهادات التقدير من العاملات في حقل الدعوة والتعليم إبرازًا لدورهم الرائد والتقاط الصور التذكارية.



