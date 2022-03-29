 الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المواد النووية في منشأة خاركيف سليمة رغم القصف - بوابة الشروق
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المواد النووية في منشأة خاركيف سليمة رغم القصف

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 5:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 5:20 ص

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ماريانو جروسي إن "الكمية الصغيرة من المواد النووية" في منشأة أبحاث في مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا "ظلت سليمة" على الرغم من الأضرار التي لحقت بالمبنى.

وأضاف جروسي في بيان يوم الاثنين أن أوكرانيا قالت إن منشأة الأبحاث النووية التي سبق أن تعرضت لقصف خلال الصراع أصيبت مرة أخرى يوم السبت.

وقال بيان جروسي في تحديث يوم الاثنين: "أفادت أوكرانيا بتضرر المبنى وعزله الحراري والقاعة التجريبية لكن مصدر النيوترون الذي يحتوي على مواد نووية تستخدم لتوليد النيوترونات للأبحاث وإنتاج النظائر لم يتأثر".

وذكر البيان أن المنشأة، التي يعد مخزونها الإشعاعي منخفضا، استخدمت "للبحث والتطوير وإنتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية".

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