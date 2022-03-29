رئيس وزراء كردستان العراق: لدينا فرص لتلبية طلب العالم المتزايد على الطاقة

قال رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، إن لدى الإقليم فرص هائلة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية المتزايدة على الطاقة.



جاء ذلك في كلمة لبرزاني في جلسة بعنوان "الطاقة والصادرات ومستقبل إقليم كردستان العراق"، خلال منتدى الطاقة العالمي، المنعقد في إمارة دبي الإماراتية.



وأضاف "نحن منفتحون على الأعمال ونتطلع بشدة إلى الترحيب بشركاء جدد في كردستان. وكلنا ثقة بأن كردستان ستصبح قريباً مصدراً مهماً للطاقة يلبي الطلب المتزايد في العالم".



وأشار بارزاني إلى أن إقليم كردستان "مفتوح أمام الأعمال" وأن طموحات الإقليم في مجال الطاقة تشهد زخماً كبيراً.



وذكر: "انتقلنا من بداية ثابتة تقريباً عندما مرّرنا قانون الاستثمار الخاص بنا قبل 15 عاماً، إلى منطقة تنتج وتصدر حوالي نصف مليون برميل من النفط يومياً، لكن هذه الرحلة لم تكن سهلة".



وحول استراتيجية الطاقة في كردستان، قال بارزاني: "أقدمنا على تغييرات مهمة بالنسبة لنا خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ نفذنا واحدة من أفضل السياسات والممارسات عالمياً في هذا المجال ضمن أجزاء من قطاعنا العام. لكن الطريق أمامنا لا يزال طويلاً".