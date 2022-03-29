صواريخ روسية تضرب مستودعا آخر للوقود في أوكرانيا

هاجمت روسيا مستودعا آخر للوقود في شمال غربي أوكرانيا بالصواريخ، وفقا للسلطات المحلية.

ووقع الهجوم في منطقة ريفني، حسبما أعلن حاكم المنطقة، فيتالي كوفال، على تليجرام يوم الاثنين مشيرا إلى أن الدفاع المدني هرع بالفعل إلى موقع الهجوم. وأضاف كوفال أنه بسبب استمرار حالة التأهب الجوي، سيبقى المواطنون في ملاجئهم.

وهذا يعني أنه بعد دوبنو ولوتسك ولفيف وميكولايف والعديد من المخيمات بالقرب من العاصمة كييف، تعرض حوالي 12 مستودعا للوقود على الأقل لأضرار جسيمة.

ويخشى المراقبون من أن أوكرانيا، وهي مصدر زراعي مهم، قد تعاني من نقص في الوقود في بداية موسم البذر.

وتشن موسكو حربا على جارتها منذ نحو خمسة أسابيع. ووفقا للأمم المتحدة، قتل بالفعل أكثر من 1100 مدني.