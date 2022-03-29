العالم يحتاج تريليون دولار سنويا من أجل التحول العالمي في مجال الطاقة بحلول 2030

أفاد تحليل أجرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) بأن هناك حاجة إلى استثمار سنوي قدره 7ر5 تريليون دولار من أجل التحول العالمي في مجال الطاقة بحلول عام 2030.

وفي تقرير من المقرر تقديمه اليوم الثلاثاء في برلين واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تقول الوكالة إن هذا المبلغ ضروري للوصول إلى الهدف المتفق عليه في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 للحد من الاحترار العالمي إلى 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا إن التحول في مجال الطاقة لا يزال بعيدا عن المسار الصحيح، وإذا لم نتخذ خطوات جذرية في السنوات المقبلة، فإن فرصة الوصول إلى أهداف المناخ العالمي ستتضاءل أو حتى ستتبدد.

وإلى جانب النمو السريع في مجال الطاقة المتجددة، فإن التحسينات الكبيرة في كفاءة استخدام الطاقة وتحويل منتجات الاستخدام النهائي إلى الطاقة الكهربائية، مثل السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، هي من بين الخطوات التي تستشهد بها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة باعتبارها ضرورية لتحفيز التغيير.

وعلى الرغم من أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية تقود الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة، إلا أن الصناعة والمستهلكين النهائيين ما زالوا يستخدمون الغاز، مثل التدفئة على سبيل المثال، في حين يهيمن النفط على قطاع النقل، وفقا للوكالة.

ويقول التحليل إن إنتاج الطاقة الصديق للمناخ يمكن أن يوفر 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030 ، وهو ما يتجاوز بكثير 12 مليون وظيفة مفقودة في قطاع الوقود الأحفوري ، ويمكن أن تساعد مصادر الطاقة المتجددة البلدان على تحرير نفسها من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.