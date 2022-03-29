يقيم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الناقد السينمائى د. ياسر محب، مؤسس ورئيس المهرجان، احتفالية ثقافية وفنية خاصة، بمناسبة أعياد الفرنكوفونية وذكرى تاريخ وضع حجر الأساس لستوديو مصر فى السابع من مارس عام ١٩٣٤ على يد طلعت باشا حرب «رائد الاقتصاد المصرى»، وذلك بقصر السينما بجاردن سيتى، غدا الأربعاء الساعة الخامسة مساء.

ويتضمن برنامج الاحتفالية عرض فيلم قصير عن تاريخ الفرنكوفونية، ودور مصر البارز فى دعم حركة الفرنكوفونية على مختلف الأصعدة، وخاصة الصعيد الدبلوماسى والفنى والثقافى.

إلى جانب حلقة نقاشية تحت عنوان «مصر والفرنكوفونية.. تاريخ حافل من النجاح والعطاء المتبادل»، يديرها د. مصطفى فهمى نائب رئيس المهرجان،

بحضور ومشاركة السفير وزير مفوض خالد عارف مدير شئون الفرنكوفونية بوزارة الخارجية المصرية، والفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما، وممثلى عدد من سفارات الدول الفرنكوفونية وعدد من الدبلوماسيين والفنانين ورجال الإعلام،

هذا بإلإضافة إلى تقديم معزوفات لمجموعة من أشهر مقطوعات الموسيقى التصويرية والأغنيات الخاصة بأفلام الدول الفرنكوفونية، تقدمها فرقة «أكورديونيلا».

يعقبها عرض الفيلم الروائى الكندى «حروب»، الفائز بـ «جائزة الدكتور بطرس بطرس غالى» لأفضل سيناريو من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية فى دورته الأولى، التى عقدت خلال شهر ديسمبر ٢٠٢١.