ناقشت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس، الدراسة التي تقدمت بها عضو المجلس سهير عبدالسلام، إلى المجلس، حول مشكلة الزيادة السكانية، بعنوان "النمو السكاني وتنمية الأسرة".

وقالت النائبة -خلال الدراسة التي جاءت في 54 صفحة- إن من جوانب الضعف في الخطة السكانية، هو عدم تفعيل القوانين ذات الصلة بالزيادة السكانية، وعمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وأضافت أن ما يضعف الخطة أيضًا، التأثير السلبي لآراء بعض رجال الدين المناهضة لفكرة تنظيم الأسرة.

وأشارت إلى أن من جوانب الضعف أيضًا، اختزال القضية السكانية في بُعْدِ تنظيم الأسرة فقط، وتجاهل الأبعاد الأخرى للمشكلة السكانية مثل جودة الحياة، تنمية الإنسان المصرى، ونقص البيانات والمعلومات، وخاصةً على مستوى القرى والنجوع، وضَعْف الميزانية المخصصة للأنشطة السكانية، وضَعْف التنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بالعمل السكاني، وعدم فاعلية التنسيق الرأسي بين الجهات الشريكة والمديريات التابعة لها بالمحافظات؛ مما يؤدي إلى أن ما يتم الاتفاق عليه مركزيًا لا يُنَفَّذ بالشكل المطلوب على مستوى المحليات، وازدواجية البيانات، وعدم توحيد المفاهيم السكانية.

وقالت -خلال الدراسة- إن وجود دعم سياسي قوي واهتمام من القيادة السياسية بالقضية السكانية، يشكل فرصة لدعم الخطط السكانية، بالإضافة إلى إعادة طرح قضايا السكان بقوة على الساحات الإعلامية، وتوظيف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لدمج مشروع تنمية الأسرة المصرية.

ولفتت إلى أن ما يدعم الخطط، الاستفادة من مبادرة «حياة كريمة» وتأثيرها الإيجابي على قطاع عريض من الفئات المستهدفة، والاستفادة من مبادرات تمكين الشباب والمرأة في تأخير سن الزواج، وخفض معدلات الإنجاب، واستثمار المشروعات القومية لتنمية محافظات الصعيد في رفع الوعي المجتمعي بأبعاد قضية الزيادة السكانية، وتأثر المواطن المصرى بالخطاب الدينى المستنير.