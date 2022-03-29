رفض حضور ممثلين رسميين لروسيا وبيلاروس مراسم تذكارية لتحرير معسكرين نازيين بألمانيا

أعلنت مؤسسة ألمانية رفضها حضور ممثلين رسميين لروسيا وبيلاروس المراسم التذكارية بمناسبة مرور 77 عاما على تحرير معسكري الاعتقالات النازية بوخنفالد وميتلباو-دورا في ولاية تورينجن الألمانية.



وأوضحت المؤسسة أن سبب رفضها حضور ممثلين روس وبيلاروس للمراسم التذكارية هو الحرب في أوكرانيا.



وقال مدير مؤسسة النصب التذكارية بوخنفالد وميتلباو-دورا، ينس-كريستيان فاجنر، اليوم الثلاثاء:" أبلغنا الممثلين القنصليين كتابيا بأنهم غير مرحب بهم في الفعاليات".



وأضاف فاجنر أن استقبال ممثلين رسميين لهاتين الدولتين في المراسم هو تصور لا يمكن احتماله وذلك في إشارة إلى موت الناجي من معسكر بوخنفالد، بوريس رومانتشينكو في الحرب الهجومية الروسية في أوكرانيا.



يذكر أن رومانتشينكو "96 عاما" الذي شغل مؤخرا منصب نائب رئيس اللجنة الدولية للناجين من هذين المعسكرين، لقي حتفه منتصف مارس الجاري في هجوم روسي بالقنابل على مدينة خاركيف الأوكرانية.



وكان قد تم تحرير المعسكرين النازيين من قبل قوات أمريكية في الحادي عشر من أبريل 1945 قبل وقت قصير من نهاية الحرب العالمية الثانية.