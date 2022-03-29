تسلا تتجه لإضافة 85 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال جلسة تداول واحدة

تتجه شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا نحو زيادة قيمتها السوقية خلال تعاملات اليوم الاثنين، فقط بنحو 85 مليار دولار وهو ما يزيد على القيمة السوقية لشركة فورد موتور ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الارتفاع في سعر سهم تسلا اليوم يأتي على خلفية إعلان الشركة تقسيم سهمها للمرة الثانية خلال حوالي عامين.

وأضافت بلومبرج أن هناك اتجاه سائد حاليا بين الشركات الكبرى في البورصة الأمريكية نحو تقسيم الأسهم، حيث أعلنت شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية في وقت سابق من اليوم اعتزامها تقسيم سهمها. في حين أعلنت ألفابيت التي تمتلك جوجل في شباط/فبراير الماضي اعتزامها تقسيم سهمها.

وارتفع سعر سهم تسلا اليوم بنسبة 2ر8% إلى 71ر1093 دولار ليسجل أكبر ارتفاع يومي له منذ 13 كانون الثاني/يناير الماضي

كانت أخر مرة قسمت فيها تسلا سهمها في آب/أغسطس 2020. وفي ذلك العام ارتفع سعر السهم بنسبة 743%. وكان تقسيم السهم من بين أسباب ارتفاع سعره.