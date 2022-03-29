أسامة ربيع: نقف خلف القيادة السياسية الرشيدة للرئيس السيسي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تتماشى مع جهود الدولة بالنسبة لمشروع التحول الأخضر والطاقة المتجددة، مستشهدًا بعمل 16 محطة مراقبة موجود بطول القناة بطاقة الرياح والألواح الشمسية.

وأضاف ربيع، في مؤتمر صحفي بمناسبة ذكرى إنقاذ سفينة الحاويات العملاقة إيفرجيفن، مساء الثلاثاء، أن الهيئة حولت سيارات المرشدين للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين؛ لتقليل الانبعاثات الضارة، موضحًا أنها تستهدف تحويل السفن المستخدمة داخل القناة للعمل بالغاز الطبيعي، بالتعاون مع دول أجنبية.

وأشار إلى الاتفاق مع شركة صناعية لجمع وإعادة تدوير المخلفات الزيتية سواء سائلة أو صلبة، وذلك في إطار إعلان قناة السويس خضراء بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن الأمر يتماشى مع جهود الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27.

وذكر رئيس قناة السويس، أن «كوب 27» يعد الملتقى الأهم للتعامل مع التغيرات المناخية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن «قناة السويس الصرح الوطني الشامخ ستظل رمزًا من رموز العزة والكرامة المصرية».

وأوضح أن «الهيئة ستظل مصنعًا للرجال المرابطين»، متابعًا: «أبطال القناة يعدون بأنهم سيكونون عند حسن ظن الدولة المصرية ولا يدخرون غاليًا إلا ويبذلونه، من أجل تحقيق المكانة الرفيعة لبلدهم مصر بين الأمم».

وأكد على وقوف الهيئة والعاملين فيها خلف القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى استعداد لبذل كل جهد، والتضحية بما يملكون من مال وأرواح في سبيل تقدم وازدهار مصر، مختتمًا: «نؤمن بما نقدمه لأهل بلدنا؛ لتحقيق المشروع الوطني الشامل الذي تتبناه الجمهورية الجديدة، ولتكون مصر في الموقع الذي يليق بها في العالم».