عقد مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الأفريقي جلسة، اليوم الثلاثاء؛ للنظر في سياسات تهدف إلى ضمان حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة.

وأوضح الحساب الرسمي لمجلس الأمن والسلم على موقع "تويتر" أن الجلسة تناولت مشروع حول سياسة حماية الطفل خلال مهام دعم السلام والعمليات التي ينخرط فيها الاتحاد الأفريقي، ومسودة السياسات حول تعميم حماية الطفل في هيكل السلام والأمن الأفريقي.

وأشار إلى أن إعداد سياسات في هذا الشأن، سيدعم جميع موظفي عمليات دعم السلام المفوضين أو المفوضين أو المعتمدين في الاتحاد الأفريقي والذين تم نشرهم ضمن الترتيبات الإقليمية لمختلف المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وكذلك صانعي السياسات والقرارات، كي يكونوا مدربين ومؤهلين جيدًا لإجراء تقييم دقيق، ومراعاة الظروف الخاصة للأطفال في حالات النزاع أثناء قيامهم بواجباتهم المختلفة، ومن خلال القيام بذلك، لن تضمن السياسات حماية حقوق ورفاهية الأطفال المتأثرين بالصراعات فحسب، بل ستساهم أيضًا في بناء سلام وأمن مستدامين بين الأجيال المتعاقبة في القارة.