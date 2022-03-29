صحيفة إماراتية: أبوظبي تدعم السلم في العالم بأسره كونه جوهر التنمية الشاملة

ذكرت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن أبوظبي تدعم السلم في العالم بأسره كونه جوهر التنمية الشاملة والمستدامة، وتدرك أهمية العمل المشترك من أجل إرساء قيم السلام والتعايش والتسامح لتحقيق تطلعات الشعوب وبناء مستقبل مزدهر.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان "أمل أفضل"- أن قمة النقب التي جمعت الإمارات والبحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل لم تكن مجرد لقاء تشاوري، بل لحظة فارقة تاريخية، لصالح أمل أفضل، ومستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا في المنطقة.

وأشارت إلى أن الإمارات تؤكد على تغيير سردية العداوة بين إسرائيل والعرب، ووقف خسارة مزيد من الأعوام منذ معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل قبل 43 عامًا، لصالح خلق مستقبل مختلف والبناء على أمل أفضل للأجيال القادمة.