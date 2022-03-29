وقع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بشأن تقديم الحماية والمساعدة لللاجئين الأوكرانيين الفاريين من بلادهم بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإيطالي - وفقًا لوكالة أنباء أنسا الإيطالية: "يعكس المرسوم الذي وقعه دراجي قرارات مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي الذي عقد في 4 مارس الجاري، لا سيما تحديد الجدول الزمني لتقديم وتوفير الدعم للاجئين الأوكرانيين، وذلك بدءا من شهر مارس الجاري ولمدة عام".

وفي سياق متصل، شدد رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، في وقت سابق اليوم، على ضرورة اتحاد أوروبا في الوقت الراهن، من أجل تقديم يد العون لأوكرانيا.

وقال فيكو للصحفيين، على هامش مؤتمر رؤساء البرلمانات الأوروبية المنعقد في كراني (سلوفينيا)، ردًا على سؤال للتعليق على خطاب رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك : "نحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وعقد مؤتمر دولي كبير للسلام".