ضبط 32 جركن زيت محرك سيارات مجهول المصدر بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ولفت المحافظ إلى قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين بحملة تموينية على الأسواق بمركز دمنهور، أسفرت عن ضبط 32 جركن زيت محرك سيارات دون الاحتفاظ بالفواتير الدالة على مصدره، وبيع الزيوت دون إعطاء فاتورة للمستهلك بقصد التلاعب في الأسعار مخالفا بذلك قانون حماية المستهلك.

وتم التحفظ على المضبوطات و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.