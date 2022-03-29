نعوش من الورق المقوى بعد ارتفاع وفيات كورونا بهونج كونج

أودت أعنف موجة تفشٍ لفيروس كورونا فى هونج كونج بحياة نحو 6000 شخص حتى الآن هذا العام، وبدأت النعوش فى المدينة تنفد.

وسارعت السلطات لطلب المزيد من النعوش، وقالت إن 1200 نعش وصلت الأسبوع الماضى، وستأتى أعداد أخرى فى وقت لاحق، وفقا لموقع قناة العربية.

وجعلت قيود مرتبطة بالمساحة من حرق الجثث ممارسة شائعة للدفن فى أراضى الجزيرة المكتظة بالسكان والواقعة قبالة البر الرئيسى للصين.

وعادة ما تكون النعوش من الخشب أو بدائل الخشب فى هونج كونج.

لكن من أجل التعامل مع نقص النعوش بسبب كثرة أعداد ضحايا الفيروس، تُقدم بعض الشركات الآن بدائل تتمثل فى نعوش مصنوعة من الورق المقوى الصديق للبيئة.

وقد وفّرت شركة «لايف آرت آسيا» نعوشا من الورق المقوى المصنوع من ألياف الخشب المعاد تدويرها، والتى يمكن نقش تصميمات عليها من الخارج.

وتستطيع هذه الشركة إنتاج ما يصل إلى 50 نعشا يوميا فى مصنعها الواقع ببلدة أبردين جنوبى هونج كونج.

وسجلت هونج كونج حوالى 200 حالة وفاة يوميا فى المتوسط خلال الأسبوع الماضى، حيث يلقى العديد من السكان المسنين، الذين لم يحصلوا على لقاحات، حتفهم بسبب الفيروس.

وأدى ارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى اكتظاظ برادات الجثث، وبات الآن تُستخدم حاويات مبردة لتخزين الجثامين مؤقتا.