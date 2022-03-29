إصابة شخص إثر تصادم سيارة وتوكتوك بقطار أبو قير في الإسكندرية

أصيب قائد سيارة ملاكي، مساء اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم بينها وبين مركبة "توكتوك" وقطار أبو قير، وذلك لدى عبورهما مزلقان منطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية، مما تسبب في توقف الحركة المرورية.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه يفيد وقوع حادث تصادم بين قطار خط أبو قير وسيارة خاصة ومركبة "توكتوك"، على مزلقان سيدي بشر.

وبانتقال الكول الأمني، وشرطة المرور، ومسئولي حي أول المنتزه، والسكك الحديدية إلى موقع البلاغ، وتبين تصادم القطار بالسيارة والتوكتوك، لدى عبورهما المزلقان لحظة قدوم القطار.

ووفقًا لمصدر أمني، تم رفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.