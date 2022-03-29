أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدعم انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال غويريني - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية /آكي/ - "جددت للرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ووزير الدفاع نبویشا ستفانوفيتش، الدعم الإيطالي لمستقبل أوروبي لصربيا"، واصفًا انضمام دول منطقة البلقان إلى التكتل الأوروبي الموحد بالأساسي للتوازن في جنوب أوروبا.

وأشار وزير الدفاع الإيطالي، إلى أن مباحثاته في بلغراد استعرضت التعاون بين القوات المسلحة الإيطالية والصربية، كما في (اليونيفيل)، ودور البعثة الدولة (KFOR) في كوسوفو والتعاون الصناعي الثنائي.