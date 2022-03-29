 إريكسن يقود الدنمارك للفوز على صربيا وديا بثلاثية نظيفة - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 مارس 2022 8:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برايك.. من سيحسم التأهل لكأس العالم من دكار؟
النتـائـج تصويت

إريكسن يقود الدنمارك للفوز على صربيا وديا بثلاثية نظيفة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 8:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 8:03 م

تغلب المنتخب الدنماركي لكرة القدم على نظيره الصربي 3 / صفر اليوم الثلاثاء في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ضمن استعدادات الفريقين لارتباطاتهما المقبلة.

ويستعد كل من الفريقين للمشاركة في النسخة الثالثة من بطولة دوري أمم أوروبا ، والتي تنطلق فعالياتها في مطلع يونيو المقبل ، كما يستعد كل منهما لمشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر أواخر العام الحالي.

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جواكيم مايلي في الدقيقة 15 .

وفي الشوط الثاني ، سجل ياسبر ليندساروم الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 53 قبل أن يؤكد النجم الكبير كريستيان إيركسن تواجده القوي مع المنتخب الدنماركي بالهدف الثالث للفريق في الدقيقة 57 .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك