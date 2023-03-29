وزير الداخلية العراقي يدعو إلى التصدي للإرهاب وحماية المنافذ الحدودية للبلاد

دعا وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تكثيف العمل الاستخباري الدقيق وعدم الاستجابة لأي ضغوطات والتصدي للإرهاب وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

وأفادت الداخلية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم ـ إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عقد اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مع مسؤولي الاستخبارات في بغداد وباقي المحافظات، حيث وجه في المقدمة على أهمية تشديد كافة الإجراءات الأمنية لحماية الحدود والمنافذ الحدودية في البلاد".

وأوضح الشمري ، حسب البيان ، أن "واجب العمل الاستخباري هو منع وقوع الأعمال الإرهابية خاصة مع نهاية عصابات داعش، مشددا على ضرورة تكثيف التنسيق بين جميع التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية من أجل التصدي لأي أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد.

وشدد على "التعامل الفوري مع كل من يقدم على إرهاب المواطنين من خلال رمي القنابل اليدوية أو غيرها واعتبارها عملاً إرهابياً"، معتبراً أن "نجاح الجهد الاستخباري يكمن في تحديث الخطط والعمليات بشكل مستمر".

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الداخلية العراقي أن "التظاهرات حق كفله الدستور العراقي مع أهمية أن يكون التظاهر بشكل حضاري بعيدا عن إغلاق الشوارع وحرق الإطارات"، موجهاً في ختام الاجتماع بـ"إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن وفق القانون ومنع أي فوضى في الشارع العراقي".