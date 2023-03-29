إنها كارثة فظيعة، ولكن الأفظع منها أنها ستتكرر. فهذه ليست المرة الأولى التي نكتب فيها عن مقتل أطفال في إطلاق نار في بلاد الحرية.

ففي تكساس العام الماضي قتل 19 طفلا أعمارهم تترواح بين 5 و11 عاما، رفقة أستاذين من أساتذتهم. فمالذي ستفعله الولايات المتحدة الآن؟.

ويعد إطلاق النار في ناشفيل رقم 129 في 2023 وحده، والجميع مصابون بالصدمة ولكن لا أحد تفاجأ للأمر، لأن هذه الحوادث أصبحت اعتيادية على الرغم من فظاعتها.

وذكرت الكاتبة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد بالتحرك ضد عنف حمل السلاح وأعلن عن إجرءات منذ عامين، لمنع بيع أنواع من الأسلحة الآلية ووصف عنف الأسلحة في الولايات المتحدة بأنه وباء، ويسبب إحراجا دوليا للبلاد.

ولكن تقول فكتوريا لم يتغير شيء، لذلك سنبقى تكتب عن هذه الكوارث في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن تستفيق أمريكا وتلغي المادة الثانية من الدستور نهائيا، وإلا فإن المزيد من الأطفال سيموتون ولن نفعل شيئا إزاء ذلك.

نتنياهو لم يتخل عن هجومه

ونشرت صحيفة الغارديان مقالا افتتاحيا تتحدث فيه عن الأزمة السياسية في إسرائيل وإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل مشروع الإصلاحات القضائية.

وتقول الصحيفة إنه لا وقت للراحة لأن نتنياهو لم يتخل عن مشروع التغييرات القضائية، وإن ما فعله بتأجيل عرضه على البرلمان، إنما هو مجرد استراحة.

وتضيف أن نتنياهو الذي يدعي أنه أعلن تأجيل عرض المشروع حفاظا على الوحدة، إنما يحرص على حماية شخصه، فهو يواجه تهما بالفساد، ولذلك لا يحب القضاء.

وعلى الرغم من أن المحكمة العليا الإسرائيلية هضمت حق الفلسطينيين في الضفة الغربية وساعدت في ترسيخ الاحتلال، فإن اليمين المتطرف غاضب منها لأنها قضت بعدم قانونية الاستيطان.

ولا يبدو أن الطرفين مستعدان لأي تنازل. فنتنياهو يأمل أن يفتر الاحتجاج بعد عيد الفصح والأسابيع التي تليه.

وتعززت إرادة المعارضين بعجز نتنياهو السياسي، إذ لم يتمكن من صياغة التعديلات القضائية صياغة مقبولة. كما حذر الرئيس إسحاق هرتزوق من أن إسرائيل مقبلة على حرب أهلية.

ثم جاء الخطأ الثاني حسب الغارديان، وهو إقالة وزير الدفاع، يواف غالانت الذي حض على تأجيل المشروع لأنها تسببت في استقطاب داخل القوة العسكرية، إذ رفض الاحتياطيون المشاركة في مشاريع الحكومة.