مجدي صابر: لا يمكن تقييم عمل فني من حلقاته الأولى

ماجدة خير الله: الحكم على البدايات تسرع وظلم شديد للدراما وصُنّاعها

ماجدة موريس: ما حدث مع رحمة أحمد تربص.. وماجدة خير الله: أداؤها مبالغ فيه

عصام زكريا: الحلقات الأولى تجعلك تواصل المشاهدة أو تنتقل مبكرًا لعمل آخر

شهد الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا حول تقييم بعض الأعمال الدرامية للموسم الرمضاني 2023، وبعد عرض أولى الحلقات، أصدر البعض أحكامًا مبكرة على أعمال وفنانين، رغم استمرار عرضها وأحداثها.

وفي السطور التالية تفتح «الشروق» الحوار مع عدد من النُقّاد والكُتّاب والمخرجين حول تلك الانطباعات الأولى، وهل يمكن أن تدوم وتؤثر في الحكم على الدراما؟

السيناريست مجدي صابر، قال إنه لا يمكن الحكم على مسلسل من حلقاته الأولى، "لأنه عندما نتحدث عن عمل مكون من 30 حلقة، لا يمكننا الحكم على مستواه الفني أو أداء الممثل من انطباعات حلقة أو اثنين، والحكم هنا يكون متسرعا، فيه ظلم شديد للدراما وصُنّاعها".

وأضاف أنه "ربما تكون الحلقات الأولى هادئة أو بها طرح مُعيّن وتحتاج إلى عدد آخر من الحلقات حتى نتواصل مع القضية التي يطرحها العمل، ويجب علينا أن ننتظر من أجل أن نتفاعل مع الممثلين والأحداث".

وعلق على الهجوم الذي تعرضت له الفنانة رحمة أحمد، في مسلسل "الكبير أوي" التي تؤدي فيه دور مربوحة، قائلا: "رحمة ولدت من رحم الكبير أوي العام الماضي، وقدمت أداء أعجب قطاعا كبيرا من الجمهور، كيف يتم تقييمها من حلقة؟ إنها مسألة غريبة ومدهشة، وأكاد أقول أن هناك حملة منظمة ضدّها ولا أعرف من ورائها".

وأكمل: "نرى تنوعا جيدا لدراما العام الحالي، وهناك ألوانا لم تكن موجودة مثل المسلسل التاريخي والديني، هناك مباراة تمثيل وإخراج بين الأعمال، ولدينا مخرجين متألقين ومبدعين وأعمال جيدة وبها تنوع، ومنها (ضرب نار) و(سوق الكانتو) وهناك أعمال أخرى جيدة وبها جهد وإبداع".

فيما أكدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، أنه لا يجوز الحكم على الأعمال الدرامية من الحلقات الأولى، وقالت إن هناك أعمالا تبدأ بهدوء ثم تتصاعد الأحداث ونكتشف أنه عمل قيّم ومليء بعناصر فنية جيدة، والعكس صحيح، أعمال يكون عليها صخب من البداية ودعاية تجعل توقعات المشاهد كبيرة، ثم نكتشف أن العمل هزيل.

وذكرت أن الانطباعات الأولى لا تدوم، ولا تصلح أن تكون مقياسا للحكم على عمل فني، والرأي يتغير على حسب قيمة العمل.

وعن الهجوم على رحمة أحمد، قالت إن "الأمر كان واضحا من البداية، ولا نحتاج أن ننتظر 10 حلقات حتى نكتشف أن أدائها مبالغ فيه over acting، وهذا واضح من العام الماضي، ولكن العام الماضي احتفوا بها بشدة، ولم يتركوا مساحة لتصنيف أدائها بشكل عقلاني، ومن كان يرغب في قول رأي مختلف التزم الصمت، ولكن هذا العام يبدو أنها تصورت أن أدائها أو طريقتها جيدة فضاعفت الجرعة، فكانت النتيجة كما نرى الآن، وأنا ضد فكرة أن نقول أنها مؤامرة ولجان إلكترونية".

وتسائلت: "فلماذا لا يفعلون ذلك مع ممثلين لهم تاريخ؟ ولماذا يرغبون في هدمها هي بالتحديد؟".

واعتبرت أن "فكرة استهدافها بحملة انتقادات، تصور من وجهة نظري به سذاجة، ولكن الحقيقة أن أدائها غير مناسب ومبالغ فيه، وهذا يُسأل عنه المخرج، لأن مهمته أن يراقب ويتابع أداء الممثلين، ومن أهم مسئولية الأداء وكيف يخرج الممثل أمام الشاشة".

وتابعت خير الله: "عندما نُقيّم سيناريو أو موضوع العمل فنحن في حاجة إلى عدة حلقات حتى نرى أحداث العمل والبناء الدرامي، ولكن أداء الممثل يظهر من الوهلة الأولى، في مسلسل الأجهر واضح جدًا المكياج الخاص بالفنان محمود قابيل "مُرعب"، في الحقيقة هو رجل سبعيني، وفي المسلسل يرغبون أن يجعلوه أصغر بثلاثين سنة، فوضعوا له مكياج "مُرعب"، وهذا لا يحتاج أن انتظر 30 حلقة حتى نكتشف أن المكياج سيئ، هذه أشياء تُكتشف من الوهلة الأولى".

ومن جانبها قالت الناقدة ماجدة موريس، إن الحلقات الأولى غير كافية للحكم على الأحداث، غير أنه من الممكن الحكم على أشكال الشخصيات الدرامية، وما إن كان شكلها مُلائم لحركتها وملابسها ومكياجها أم لا، ولكن لا يمكننا الحكم على 30 حلقة من 4 أو 5 حلقات، ومن المفترض أننا نرى عمل له بداية ووسط ونهاية وقصة وسيناريو وحوار وله تتابع درامي.

وأضافت أنه من الممكن أن يبدأ المشاهد متابعة العمل وهو في ذهنه فكرة مُعينة يرغب في إثباتها أو متربص بها، فالانطباعات الأولى في هذه الحالة تدوم، وهذا ما حدث مع الفنانة رحمة أحمد، في مسلسل "الكبير أوي"، والتي تربص لها البعض وأصدروا أحكاما من حلقة أو اثنين رغم أن الجمهور أبدى إعجابا كبيرا بها العام الماضي.

كذلك قال الناقد الفني عصام زكريا، إنه في موسم رمضان تحديدًا ليس هناك وقت للصبر على الأعمال، ونقرر في الأيام الأولى إذا كنا سنواصل مشاهدة المسلسلات أم لا؟، وهنا تكون الحلقات الأولى فاصلة، إما تجعل المشاهد يواصل المشاهدة أو ينتقل لأعمال أخرى، وهذا بالطبع ربما يكون غير صحيح أحيانًا، لأن بعض المسلسلات تستدعي الدراما فيها بداية بشكل بطيء تمهيدًا للأحداث، وأحيانًا أخرى تكون بداية خادعة مشوقة وجيدة ثم يدخل العمل في هدوء عميق، ولا يهتم صُنّاع العمل بالحفاظ على الإيقاع والبناء الدرامي.

وتابع: "يتسابق صُنّاع الأعمال في رمضان دائمًا على تقديم حلقات أولى جذابة، أولًا حتى تجذب المشاهد والمُعلنين، من المفترض أننا لا نحكم على العمل من بداياته فقط ويجب أن ننتظر على الأقل بعد مرور الأسبوع الأول من العمل".

واعتبر أن "ما يحدث بسبب هوس السوشيال ميديا، ورغبة الناس الشديدة في أنهم يقولون "نحن هنا" وأن هذا رأيهم بالتعليقات، وفكرة أن يقول المشاهد رأيه من المشاهد الأولى وربما من التتر فقط، وبمجرد الإعلان عن قدوم رمضان تبدأ التعليقات، وانقسامات ما بين مؤيدين ومعارضين، وكل رأي يظهر أمامه رأي معارض، وتبدأ اللجان الإلكترونية والألتراس الخاص بالممثل والمهوسين ببعض الفنانين، كل ذلك لا يوفر مجالا للحكم على الأعمال بشكل موضوعي وسليم، بسبب هذا التعجل في الحكم من خلال الحلقات الأولى".

وأشار زكريا، إلى معارك كثيرة على السوشيال ميديا بسبب رغبة روادها في إبداء الرأي والظهور والترند، خاصة عندما يكون عند الناس بعض المتاعب الاقتصادية والمهنية، فيكون لديها رغبة في "التنفيس" عن هذه المتاعب من خلال ما يحدث على السوشيال ميديا، وتابع: "ولكن فكرة أن نتعامل كإعلام مع أي شخص كتب رأيا على السوشيال ميديا بهذا الاهتمام ونجعله ترند، من وجهة نظري أراها تفاهة يجب ألا ينساق الإعلام خلفها".

المخرج عصام السيد، يرى هو الآخر أن الانطباعات الأولى من الممكن أن تكون خاطئة جدًا وغير كافية للحكم على الأحداث، مشيرا إلى أنه "ربما لا نجد ضرورة من بعض أحداث الحلقات الأولى ثم نكتشف أهميتها لسير الأحداث".

وأكد أن الحكم على الحلقات الأولى لا يكون دائمًا دقيق، ولكن هناك قاعدة تقول إن من المفترض أن الحلقات الأولى تجذب المشاهد وتجعله يُتابع باقى الحلقات.

وفي تعليقه على الانتقادات الموجهة للفنانة رحمة أحمد الشهيرة بـ"مربوحة"، والتي وصفها بأنها ممثلة جيدة، قال: "من وجهة نظري أرى أن هذا الهجوم مبالغ فيه، وأحيانًا هناك أشخاص يرغبون في إثبات أن وجهة نظرهم هي الصحيحة، وأنها لا ترى شيئا مبهرا في فنانٍ ما، وهذا يكون نتاج أن لديهم وجهة نظر مختلفة أو يرغبون أن يختلفون عن باقي الناس"

واعتبر أن هذا الهجوم بدون أي مقياس صحيح لأننا لا نعرف نسبة من يهاجم إلى نسبة المعجب بأداء الفنانة رحمة أحمد.