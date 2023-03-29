طلاب الأزهر المبدعون يشاركون في تجهيزات الإفطار بالجامع الأزهر

شارك مجموعة من الطلاب المنضمين لفريق الأزهر الدولي للإبداع التابع لمكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، في تجهيزات الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر، ضمن مبادرة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإفطار الطلاب الوافدين يوميا طوال شهر رمضان المبارك.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمشاركتهم في هذه المبادرة الطيبة التي تجمع الطلاب من أكثر من 120 دولة، موضحين أن هذا الأمر ليس غريبا على الأزهر فهو خير مكرم للضيوف، ويفتح أبوابه للجميع، كما أنهم تعلموا في الأزهر حب الخير والمشاركة في الأعمال التطوعية انطلاقا من قول الله تعالى : {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى..}.

ونظم الأزهر الشريف احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1083 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتى توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وكوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف، وسيتم بدء الأنشطة والفعاليات في تمام الساعة العاشرة.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قرر في مايو 2018 برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في 7 رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).